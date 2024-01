Alluvione trascinò container in mare davanti a porto Senigallia

L'alluvione del 15 settembre 2022, che causò ingenti danni, sfollati e 13 vittime nel Senigalliese, in particolare con l'esondazione dei fiumi Misa e Nevola, avrebbe anche trasportato sul fondo del mare, in posizione antistante al porto di Senigallia, persino un container scarrabile. I sommozzatori dei vigili del fuoco sono intervenuti oggi, su richiesta della Capitaneria di Porto, nel tratto di mare antistante il porto senigalliese per una verifica subacquea di un probabile ostacolo alla navigazione.

Una volta immersi i sub dei vigili del fuoco hanno rilevato il container, probabilmente trasportato dall'alluvione del 15 settembre 2022, ma che al momento non comporta un pericolo immediato in quanto è in profondità. La posizione dell'oggetto è comunque stata segnalata fuori dall'acqua con un apposito pallone galleggiante.



