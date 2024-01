Scontri tra ultras durante Maceratese-Osimana, 17 Daspo

Scontri tra le due opposte fazioni di ultras con danneggiamenti alle auto di servizio, ai cancelli e alle strutture divisorie dello stadio nonché alla segnaletica stradale; e due agenti della Questura di Macerata rimasero feriti nel corso delle azioni realizzate per garantire e ristabilire l'ordine pubblico. E' accaduto il 10 dicembre scorso a Macerata, prima e dopo l'incontro di calcio Maceratese-Osimana del campionato di Eccellenza. Le indagini svolte dalla Digos e dalla Polizia Scientifica in collaborazione con il Commissariato di Osimo e i Carabinieri di Tolentino, hanno permesso di segnalare all'Autorità giudiziaria 17 persone di entrambe le fazioni ritenute responsabili a vario titolo dei reati di lesioni, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, lancio di oggetti, danneggiamento.

A seguito della segnalazione all'Autorità giudiziaria è stato avviato il procedimento amministrativo da parte della Divisione Anticrimine della Questura con il quale il Questore di Macerata ha emesso 17 provvedimenti di Daspo: nove a carico di appartenenti alla fazione di Osimo, due a carico di soggetti residenti a Tolentino, i cui supporters sono gemellati con i corrispettivi di Osimo, e sei a carico di ultras maceratesi. I provvedimenti comportano il divieto di accesso alle manifestazioni sportive e ai luoghi limitrofi. I Daspo sono stati emessi per periodi stabiliti asseconda della gravità dei comportamenti contestati e dei precedenti e variano da tre a dieci anni con obbligo di firma. Per i soggetti colpiti dal provvedimento aggravato dall'obbligo di firma, gli atti sono stati trasmessi in Tribunale per la convalida (6 maceratesi, 2 della fazione osimana). Le indagini proseguono al fine di identificare ulteriori ultras responsabili dei disordini.





