Questura di Ascoli, sequestri di botti e denunce

Durante la preparazione dei festeggiamenti per l'arrivo del 2024, la Questura di Ascoli Piceno ha posto in essere un'attività di controllo che ha determinato sequestri nell'ambito del commercio di botti e giochi pirotecnici. Il Questore di Ascoli Piceno ha disposto nel periodo natalizio l'intensificazione dei controlli e specifici servizi per verificare il rispetto delle norme in materia di produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici. Il 29 dicembre scorso, all'interno di negozio di casalinghi, articoli da regalo e prodotti per l'igiene di Ascoli, sono state rinvenute 20 confezioni di materiale pirotecnico di categoria F2, scadute di validità. Il materiale è stato sequestrato e il titolare denunciato.

Il 31 dicembre, personale della Divisione Polizia Amministrative e di Sicurezza, coadiuvato dalla Squadra Mobile, nel controllare un'auto a Monteprandone ha sequestrato un prodotto esplodente di categoria F3, per il cui acquisto e trasporto è necessario il porto d'armi uso caccia o sportivo; denunciato il conducente. Sempre a Monteprandone, denunciate due persone che in un'abitazione privata custodivano prodotti blisterati della categoria F3 per complessivi 15,955 chilogrammi di Nec (contenuto esplosivo netto); in due garage e in un veicolo lì parcheggiato sono stati rinvenuti prodotti esplodenti della cat. F2 per complessivi 147,735 kg di nec.



