'Echi di Natività',presepe vivente nella Basilica di Santa Croce

'Echi di Natività a Santa Croce come a Betlemme' è la rappresentazione vivente della Natività, ambientata nella maestosa Basilica Imperiale di Santa Croce al Chienti (gentilmente concessa dalla proprietà), immersa nella campagna di Casette d'Ete di Sant'Elpidio a Mare (Fermo).

La storia di un luogo e uno dei momenti più significativi della religione cristiana si fondono tra le antiche mura dell'abbazia del IX secolo, che il 6 gennaio dalla 16 ospiterà per la seconda volta un presepe vivente con circa 60 figuranti, la ricostruzione di scene di vita quotidiana, con censore, mestieranti, osti per il ristoro (con monete coniate per l'occasione), armati. "Il successo della prima edizione (1.500 visitatori, ndr) ci ha spronato a riproporre un'iniziativa dal sapore corale - spiega il regista Andrea Iualè - perché vede coinvolte tutte le associazioni di Casette d'Ete". "Abbiamo voluto veicolare, attraverso alcune scene che i visitatori scopriranno sul posto, messaggi importanti su temi legati al sociale, ai rapporti umani e all'integrazione - aggiunge Ialuè -. E quest'anno, la rappresentazione diventa anche teatrale essendo incastonata nel racconto della Natività di un nonno al nipote". Per agevolare la sosta, è stata modificata la viabilità lungo Santa Croce e, anche stavolta, il fascio luminoso della 'cometa' guiderà i visitatori alla Basilica. "Patrociniamo con piacere una iniziativa che simboleggia l'unione che c'è nel territorio attraverso la voglia di fare. Speriamo in un ottimo riscontro del pubblico" il commento del sindaco Alessio Pignotti. "E' un evento importante - ha detto la consigliera regionale, Jessica Marcozzi - che l'anno scorso ha visto una massiccia presenza di visitatori provenienti da tutte le Marche e oltre, per cui per la Regione ha voluto sostenerlo sperando che diventi un appuntamento fisso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA