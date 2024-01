Un chilo di hascisc e un etto di cocaina in casa, arrestato

Un 26enne anconetano è stato arrestato in flagranza dalla sezione antidroga della Squadra Mobile di Ancona per possesso di droga a fini di spaccio. Il giovane, sotto controllo da tempo e pedinato nelle ultime settimane dell'anno, è stato sorpreso nei pressi della stazione ferroviaria di Ancona, lo scorso 30 dicembre, con addosso un involucro di cocaina solida ancora da tagliare, nascosta negli slip. Durante la perquisizione domiciliare a casa del 26enne, sono stati rinvenuti in un armadio e sequestrati, quasi un chilogrammo di hascisc, oltre a un etto di cocaina, una piccola quantità di marijuana e 5.350 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio, bilancini di precisione e materiale atto al confezionamento e allo smercio delle droghe.

Sulla base di questi elementi, anche in virtù di un precedente arresto per lo stesso reato, il giovane è stato nuovamente arrestato in flagranza e, su disposizione della Procura di Ancona, trasferito nel carcere di Montacuto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Durante un'operazione di polizia a Fermo, invece, sono stati arrestati a Porto Potenza Picena (Macerata) due nordafricani: un 30enne tunisino, domiciliato a Porto Sant'Elpidio, ricercato per scontare una condanna definitiva alla pena di 4 anni, 6 mesi e 20 giorni; e un 35enne marocchino. Il ricercato era stato localizzato dagli agenti prima in Spagna e poi nelle Marche; è stato poi individuato in un appartamento a Porto Potenza Picena.

Quando i poliziotti si sono qualificati per entrare nella casa, il 30enne ha tentato la fuga da un balcone sul retro.

All'interno dell'abitazione c'era anche il 35enne che ha cercato di impedire agli agenti di entrare e poi ha continuato a fare ostruzionismo ai poliziotti in casa prima di essere immobilizzato e ammanettato dopo una breve colluttazione. Il ricercato nel frattempo, dopo essersi calato dal balcone, aveva tentato di scappare in direzione mare ma è stato bloccato dopo un centinaio di metri. Durante la perquisizione personale e domiciliare, la polizia ha rinvenuto circa 172 grammi di hascisc, una dose di cocaina, una dose di eroina, bilancini di precisione, una pressa idraulica e materiale da confezionamento.

La droga è stata sequestrata e i due sono stati arrestati. Il soggetto ricercato, oltre ad essere arrestato per l'esecuzione della pena definitiva e tradotto presso il carcere di Ancona, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di droga a fini di spaccio; il 35enne marocchino, irregolare in Italia, gravato da numerosi precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza al pubblico ufficiale, detenzione di droga ai fini di spaccio e per avere aiutato il ricercato a sottrarsi all'esecuzione della pena. In sede di convalida, il giudice ha disposto per quest'ultimo la custodia in carcere presso la casa circondariale di Ancona.



