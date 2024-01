Al via a Urbania la Festa Nazionale della Befana

La Festa Nazionale della Befana al via Urbania (Pesaro Urbino). Nell'antica Casteldurante partono domani 3 gennaio gli eventi dedicati alla Befana con una giornata di riscaldamento in attesa del via della Festa Nazionale, giovedì 4 gennaio. A Urbania attrazioni pronte a trasportare in un'atmosfera magica grandi e piccini. "La città -ed anche il circondario - fanno sapere gli organizzatori - registra già il tutto esaurito nelle strutture alberghiere e gli equipaggi di camperisti, tradizionali amici della Befana, si preannunciano molto numerosi".

Domani a Urbania giornata di lavoro per elfi eaiutanti della vecchina che si preparano ad accogliere la Befana con una giornata di attività: la Casa della Befana aprirà dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 per far scoprire a visitatori e curiosi le stanze dove vive la nonnina più famosa d'Italia, tra il calderone dove prepara le sue pozioni, il garage dove parcheggia la scopa volante e la camera da letto. Alle 15 l'Associazione Picchioverde porta in piazza San Cristoforo l'orienteering della Befana con una caccia al tesoro per le vie del centro. Nel pomeriggio (15-19) al via anche i laboratori curati delle aiutanti della Befana, che metteranno all'opera i più piccoli per creare befane in cartapesta, strumenti musicali, oggetti nati dalla fantasia e la realizzazione di un make up per la Befana. In serata la tradizionale tombola della Befana.

Da giovedì 4 a sabato 6 entrerà nel vivo la Festa Nazionale della Befana: Urbania è pronta ad accogliere migliaia di visitatori, con la consegna delle chiavi della città alla Befana dal sindaco Ciccolini; eventi e spettacoli dalla mattinata per proseguire in tutte le giornate di Festa. E' stata ampliata l'area dell'evento, comprendendo altre piazze e vie del centro storico di Urbania, e sono state aggiunte repliche degli spettacoli più richiesti, come la discesa della Befana dall'alto dei 36 metri della torre civica. Questo tuffo nel vuoto della Befana, tra luci, suoni e lancio di dolciumi, è il momento clou della manifestazione e si è deciso di riproporlo più volte: il 4, il 5 e il 6 gennaio. Nei tre giorni anche la Fiera della Befana con espositori di artigianato, cibi e sapori da ogni parte d'Italia.



