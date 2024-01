Terremoto: dopo 7 anni, a Ussita torna il presepe vivente

Dopo oltre sette anni dal terremoto a Ussita, in provincia di Macerata, è tornato il presepe vivente. Oggi la prima rappresentazione della Natività, la replica è invece attesa per il 6 gennaio, il giorno dell'Epifania. L'ultima edizione si era svolta nel 2017 a Porto Sant'Elpidio (Fermo), una delle località che avevano ospitato gli sfollati del sisma. "Il ritorno del presepe vivente è un segno di rinascita e di forza di volontà della comunità di Ussita, un voler tornare alla normalità", ha detto all'ANSA la sindaca Silvia Bernardini.

"È con viva commozione che oggi ci ritroveremo sotto l'arco all'entrata del presepe - ha aggiunto -. Tornare ad appropriarci delle nostre tradizioni significa volerle tramandare di padre in figlio, in modo che non se ne perda la magia". "La ricostruzione non è più l'unico pensiero, si comincia a ripensare alla normalità, forse si può dire che questo Natale ha portato davvero anche per Ussita una vera luce di rinascita", ha concluso Bernardini.



