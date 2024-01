Giornalisti: morta ad Ancona Anna d'Ettorre

E' morta ad Ancona la scorsa notte per un arresto cardiocircolatorio Anna D'Ettore, giornalista dell'Ufficio stampa della Regione Marche. Aveva 64 anni. Ha accusato un malore nella zona del Passetto, dove aveva partecipato ad una festa di Capodanno: a prestare i primi soccorsi un cardiologo dell'Inrca che era sul posto e che ha cominciato a praticarle un messaggio cardiaco, poi sono intervenute un'automedica del 118 e l'ambulanza della Croce Gialla, ma tutti i tentativi di rianimarla sono stati inutili.

D'Ettorre era figlia di Carlo D'Ettorre, già presinte dell'Ordine dei giirnalisti delle Marche. Aveva lavorato all'Ufficio stampa del Comune di Ancona, per passare poi, all'inizio degli anni '90, alla Regione Marche, prima all'assessorato alla Cultura, poi all'Ufficio stampa, dove ha lavorato per anni, diventando un punto di riferimento per i colleghi dei media.

Anna D'Ettore lascia un figlio grande, architetto e cantautore Andrea Marchesiello, che con il nome d'arte Millefiori ha scritto una canzone in omaggio alle vittime dalla strage della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo.

Sarà possibile salutare la giornalista da domani nella sala del commiato delle Onoranze Funebri Mangialardi a Pontelungo. ad Ancona. Il funerale sarà celebrato mercoledì 3 gennaio nella chiesa di Santa Maria dei Servi.



