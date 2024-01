Capodanno: Questura, due feriti all'ospedale di Torrette

Solo due sono state le persone referente in pronto soccorso a Torrette di Ancona per eventi legati ai festeggiamenti per Capodanno. Un uomo di 48 anni con ferita da fuoco d'artificio sul labbro superiore. è stato dimesso con 15 giorni di prognosi. L'altro, di 20 anni, era ferito all'occhio sinistro per fuoco pirotecnico. Per il resto, secondo la Questura di Ancona, è stato un Capodanno tranquillo grazie al dispositivo deciso dal Comitato per l'ordine e sicurezza pubblica. Oltre 10mila le persone affluite al concerto in piazza Cavour ad Ancona. Dove erano presenti, per verificare personalmente l'efficacia delle misure, il prefetto di Ancona Saverio Ordine e il questore Cesare Capocasa.

I presidi di filtraggio, garantiti dal sevizio di addetti alla Sicurezza, con il coordinamento delle forze dell'ordine, hanno impedito che all'interno dell'area del concerto entrassero bottiglie in vetro e artifici pirotecnici. Le Volanti della Questura sono intervenute e sono state impegnate anche nel contenere le invettive di un ubriaco in piazza Stamira. E' stato portato in Questura e contravvenzionato per ubriachezza molesta.

Verso le 23 due bengalesi di 21 e 19 anni sono stati invece bloccati e denunciati perché sorpresi dal servizio d'ordine a ridosso di piazza Cavour mentre accendevano un razzo che è partito ad altezza d'uomo e che avrebbe potuto ferire qualcuno.

Trovati in possesso di un altro razzo e di quattro scatole piene di petardi vietati sono stati denunciati per accensioni pericolose e getto pericoloso di cose.

Moltissimi interventi effettuati da polizia e carabinieri nell'anello intorno a piazza Cavour hanno impedito lo scoppio di altri petardi. Grazie all'operato di tutto il personale impiegato nei servizi non vi sono stati incidenti.



