Capodanno: nelle Marche tanti piccoli roghi innescati dai botti

Nessun incidente grave nelle Marche nella notte di Capodanno, ma in varie pari della regione sono intervenuti i vigili del fuoco per tanti piccoli focolai sparsi, provocati dalle scintille partite da fuochi d'artificio e botti, che hanno hanno dato fuoco a sterpaglie. A Pesaro ci sono stati anche alcuni cassonetti andati a fuoco. Vari gli interventi nell'Anconetano, ad Ascoli Piceno e a San Benedetto del Tronto. Un piccolo rogo si è sviluppato sul lungo fiume Tronto a viale Vellei nel quartiere di Campo Parignano a ridosso del centro storico di Ascoli e vicinissimo alle case, domato dall'intervento dei pompieri.

I vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto sono stati impegnati anche dalle 22 della scorsa notte per un incendio in un vivaio in via Montagna dei Fiori. In fiamme sono andate palme di grossa taglia piantate su una superficie di circa 3.000 metri quadrati. Sette gli operatori che, con l'ausilio di tre autobotti (una giunta dalla Centrale di Ascoli Piceno), e un mezzo fuoristrada, hanno impiegato sei ore per estinguere l'incendio è bonificare la zona.



