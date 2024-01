A Pesaro il CaterCapodanno apre l'anno da Capitale della Cultura

Migliaia tra residenti e "cittadini temporanei" hanno salutato l'arrivo dell'"anno straordinario di Pesaro 2024", con il CaterCapodanno di Rai Radio 2 che dalle 21.30 di San Silvestro, alle 3 dell'1 gennaio ha aperto ufficialmente i dodici mesi della Capitale italiana della cultura. "Una serata straordinaria - ha detto il sindaco Matteo Ricci -. Pesaro ha salutato il 2023, e dato il benvenuto al 2024, come meglio sa fare: con una grande festa della città, all'insegna della musica, dell'arte, della condivisione e della partecipazione. Una bellissima cartolina di una piazza del Popolo gremita, viva, gioiosa. La dimostrazione che Pesaro ha voglia di essere capofila e protagonista della rete di città 'medie' della cultura. È stato bellissimo iniziare questo anno speciale così. Grazie a tutti e buon 2024 Pesaro".

"Il migliore avvio di Pesaro 2024-Capitale italiana della cultura" ha aggiunto il vicesindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini.

La piazza ha riflettuto, sorriso e ballato, insieme a Colapesce e Dimartino, protagonisti del concerto di mezzanotte, preceduto dal sound dissacrante di Valerio Lundini e de I Vazzanicchi. In piazza del Popolo il CaterCapodanno di Rai Radio2, in collaborazione con Amat, ha acceso l'ultima notte del 2023, in diretta nazionale sulle frequenze radio e sul canale 202 del digitale terrestre per raccontare, guidati dai conduttori Massimo Cirri e Sara Zambotti (presente anche Simona Sala, direttrice di Rai Radio2) le tematiche care a 'La natura della cultura', tema di Pesaro 2024. Aambiente e sostenibilità insieme a Ferdinando Cotugno, giornalista di Domani, che ha seguito la Cop28. La pace con un collegamento da Gerusalemme con l'istituto di musica Magnificat, dove suonano ragazze e ragazzi ebrei, cristiani e musulmani. E ancora un un altro collegamento con Nova Gorica e Gorizia, insieme Capitale Europea della Cultura 2025, dove si trovava don Luigi Ciotti con Libera contro le mafie. Contrasto alla violenza sulle donne insieme a Rosalba Taddeini, psicologa di Differenza Donna, che risponde al 1522.

Sul palco di Pesaro anche un coro civico diretto dal maestro Michele Dell'Utri, per trasformare in musica le parole del presidente Mattarella.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA