Si barrica in casa, 'vi sparo', bloccato da carabinieri

Si è barricato un casa, minacciando di sparare ma è stato bloccato dai carabinieri. E' successo a Treia (Macerata) la notte del 28 dicembre, ma si è saputo solo oggi. Un equipaggio del 118 è intervenuto per soccorrere un 85enne della zona, le cui condizioni di salute psichica avevano destato preoccupazione tra i parenti. All'arrivo dell'ambulanza l'uomo non ha voluto saperne di essere visitato ed anzi, minacciando che avrebbe sparato a chiunque si fosse avvicinato, si è barricato in casa. Immediato l'intervento delle pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Macerata che, accertata l'effettiva detenzione di un fucile da parte dell'85enne, ha messo in sicurezza la zona, tentando di instaurare un dialogo con l'uomo per convincerlo ad aprire la porta. Ma ogni tentativo di persuasione è risultato vano tant'è che, nel frattempo, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Macerata per l'apertura di uno degli accessi. Approfittando di un attimo di distrazione dell'anziano, i vigili del fuoco sono riusciti ad aprire una porta finestra dell'abitazione dalla quale è uscito l'85enne, brandendo un grosso coltello da cucina che ha agitato più volte nel tentativo di colpire i carabinieri, pronti ad intervenire fuori dalla porta. E' stato immediatamente disarmato ed immobilizzato e poi è stato affidato alle cure del personale sanitario dell'ambulanza, che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Macerata.

I militari hanno recuperato anche il fucile di cui era in possesso l'85enne, che non è risultato carico, e che è stato sequestrato insieme al coltello. L'anziano signore è stato comunque deferito alla Procura della Repubblica di Macerata e dovrà rispondere di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nonché di minaccia aggravata.



