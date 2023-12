Pesaro 2024 al via con aperture straordinarie e gratis musei

L'anno straordinario di Pesaro 2024 inizia con le aperture straordinarie (e gratuite) dei Musei Civici e di Casa Rossini, due luoghi simbolo della cultura della città. Lunedì 1 gennaio saranno visitabili gratuitamente nel pomeriggio (dalle 15.30 alle 18.30) Casa Rossini, dove respirare l'atmosfera speciale della casa natale del compositore, e Palazzo Mosca-Musei Civici, con le magnifiche raccolte di ceramica, dipinti e arti decorative, e con le mostre di Leonardo Petrucci "Una questione di spazio" e di Matteo Fato "L'unica immagine possibile (d'après un florilegio)".

"Pensiamo sia una bella occasione per i tanti 'cittadini temporanei' che ci raggiungeranno per il CaterCapodanno, ma anche per i pesaresi - spiega il vicesindaco Daniele Vimini - per aprire l'anno nel segno della Capitale Italiana della Cultura e vivere il centro storico, dopo la festa di San Silvestro, in un'atmosfera di bellezza. Ringraziamo gli operatori della cultura per la loro disponibilità e invitiamo tutti a raggiungere via Rossini e piazza Mosca, magari scattandosi una foto ricordo davanti allo spot più instagrammabile del centro storico: la biblioteca "open air" che affaccia sui Musei".



