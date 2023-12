Scontro bus-ambulanza: galleria Urbino chiusa, mezzi sequestrati

È ancora chiusa la galleria Ca' Gulino lungo la Ss73 bis tra Urbino e Fermignano, dove ieri è avvenuto lo scontro tra un'ambulanza con a bordo 4 persone e un pullman di ragazzini in gita parrocchiale. Il mezzo sanitario ha preso fuoco e i quattro occupanti (l'equipaggio e un paziente trasportato) sono morti, mentre alcuni dei passeggeri del pullman sono rimasti lievemente feriti. Sul luogo sono in corso i rilievi da parte della polizia stradale per ricostruire la dinamica dell'incidente: la procuratrice capo facente funzioni della Procura di Urbino Irene Lilliu attende un'informativa ufficiale per aprire un fascicolo di indagine. I due mezzi coinvolti sono stati intanto posti sotto sequestro.

In corso da parte dei tecnici Anas tutte le attività tecniche necessarie alla riapertura della galleria Ca' Gulino, dopo l'incendio avvenuto in seguito al grave incidente di ieri. Si stanno svolgendo i rilievi per accertare i danni subiti dagli impianti elettrici e di sicurezza a servizio del tunnel nonché dalla pavimentazione. Una volta ultimate le verifiche sarà possibile valutare gli interventi necessari al ripristino della funzionalità e quindi stimare i tempi di riapertura della galleria. Il traffico resta al momento deviato sul vecchio tracciato adiacente con indicazioni sul posto.



