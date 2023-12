Ginnastica: Tecchi, al PalaCesari di Fabriano serve un restyling

"Il PalaCesari di Fabriano ha necessità di un restyling, all'interno ci sono infiltrazioni d'acqua e al ministro dello sport Andrea Abodi chiederemo un aiuto per cercare di rimettere in sesto la struttura": lo ha detto all'ANSA il presidente della Federazione Ginnastica Italiana Gherardo Tecchi, oggi a Fabriano. Nel palazzetto in questione si allenano le due azzurre che parteciperanno alle Olimpiadi di Parigi Sofia Raffaeli e Milena Baldassari, oltre che tutte le ginnaste in forza alla locale società Ginnastica Fabriano. Sulla struttura c'erano state alcune polemiche, dopo una battuta di Raffaeli sul freddo.

"La ristrutturazione del palazzetto è necessaria a prescindere dal fatto che qui si allenano la Raffaeli e la Baldassarri, il punto è che occorrerebbe mettere mano a tutte quelle strutture sportive che versano in cattive condizioni", ha aggiunto Tecchi.



