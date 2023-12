Ginnastica: Raffaeli e Baldassari si esibiscono davanti Abodi

Le campionesse di ginnastica ritmica Sofia Raffaeli e Milena Baldassari si sono esibite, oggi a Fabriano, in una coreografia di gala per omaggiare la presenza del ministro dello Sport Andrea Abodi nelle Marche per inaugurare i lavori di ristrutturazione del PalaGierrieri e per dare sostegno al recupero dell'altro palazzetto, il PalaCesari, dove si allenano le ragazze della ritmica.

Al termine della visita le due atlete hanno regalato al ministro un nastro rosso di ginnastica ritmica per esprimere il loro ringraziamento per la visita. Nelle settimane scorse c'erano state alcune polemiche sulle condizioni del PalaCesari, in particolare per il freddo. Un appello colto dalle istituzioni locali e dallo stesso ministro.



