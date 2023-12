Controlli cantieri del Pnrr, multe e irregolarità nel Fermano

Varie irregolarità, multe e denunce rappresentano il bilancio di una serie di controlli effettuati dai I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo nei cantieri di imprese aggiudicatarie di appalti pubblici affidati con fondi del Pnrr. A Servigliano, il Reparto Operativo di Fermo, i militari della Compagnia di Montegiorgio e il personale specializzato del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Ascoli Piceno hanno eseguito un mirato controllo presso un cantiere per la manutenzione straordinaria inserita nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2022-2024, finanziato con fondi Pnrr dell'Unione Europe al "Cinema Moderno": identificati diversi operai e riscontrate gravi violazioni della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Denunciato a piede libero l'amministratore unico dell'impresa per violazione dei requisiti di salute e sicurezza e degli obblighi del datore di lavoro. per lui un'ammenda di circa 14mila euro. Denunciato anche il coordinatore della sicurezza per violazione della normativa sulla vigilanza con un'ammenda di circa 9.000.

Controlli mirati anche a Porto San Giorgio in cantieri affidati a imprese subappaltatrici con fondi Pnrr. I carabinieri anno eseguito un servizio specifico presso il cantiere "Rigenerazione urbana del lungomare Gramsci Sud del Comune di Porto San Giorgio". Riscontrate violazioni della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro e denunciato a piede libero l'amministratore unico con un'ammenda di circa 3.000 euro. Un altro controllo presso il cantiere per il "completamento ponte ciclopedonale sul fiume Ete Vivo" a Marina Palmense che collega Fermo con Porto San Giorgio, finanziato con fondi del Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014/2020. Anche qui sono state riscontare violazioni e l'amministratore unico è stato denunciato a piede libero con un'ammenda di 3.000 euro.

Ammenda di 9.000 euro anche per il coordinatore per la sicurezza, denunciato a piede libero per violazione degli obblighi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA