Abodi taglia il nastro dei lavori al PalaGuerrieri di Fabriano

Taglio del nastro con il ministro dello Sport Andrea Abodi, per l'avvio dei lavori di ristrutturazione del PalaGuerrieri di Fabriano, in provincia di Ancona. Un intervento da 4,3 milioni di euro che dovrebbe concludersi entro il 2024, rendo la struttura disponibile per gare sportive di caratura nazionale e internazionale, in particolare per le atlete della ginnastica ritmica e per la società di basket.

Ma la presenza del ministro è stata finalizzata anche all'impegno del governo per dare vita al restyling del PalaCesari, dove si allenano, tra le altre, le due campionesse olimpioniche di ginnastica ritmica Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri. "Il senso della mia visita - ha spiegato Abodi - è quella di vedere da vicino le criticità della struttura, per poi mettere insieme le idee e sviluppare una progettualità, così da dare alle ragazze una dimensione in piena efficienza". "Questo palazzetto - ha detto ancora il ministro - 45 anni fa era un'eccellenza architettonica, oggi deve assumere una sua qualità contemporanea". "Quindi, prendiamo un impegno tutti insieme perché questo è un investimento che va fatto a tutti i livelli istituzionali e magari anche con il contributo di qualche soggetto privato".

La sindaca di Fabriano Daniela Ghergo ha sottolineato "la necessità di procedere alla ristrutturazione del PalaCesari che ormai è una struttura datata". Palazzetto finito all'attenzione pubblica dopo che la campionessa mondiale di ritmica, Sofia Raffaeli, aveva dichiarato che erano costrette ad allenarsi al freddo. "Abbiamo provveduto ad alzare la temperatura interna alla struttura e quindi il problema è stato risolto- ha spiegato la sindaca -. Ma resta il fatto che il PalaCesari va sistemato e in tal senso speriamo anche nel contributo del governo". Per quanto concerne il palazzetto principale della città, il Pala Guerrieri, Ghergo confida che possa essere restituito alle società sportive "entro il prossimo anno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA