Incidente stradale fra tre auto la sera di Natale, lungo la SS256 a Matelica (Macerata). Quattro le persone coinvolte che sono state assistite dal 118 e dalla squadra dei vigili del fuoco, che ha poi messo in sicurezza i veicoli. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.

Presenti i Carabinieri per i rilievi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA