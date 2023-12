Auto in fiamme e fumo in galleria, automobilisti intossicati e tratto Ss77 chiuso

Bloccati dal fumo all'interno della galleria dopo che un'auto, che viaggiava in direzione Foligno, aveva preso fuoco. Sono stati attimi di spavento, ieri pomeriggio, per gli occupanti di vetture in transito a Serravalle di Chienti (Macerata) dentro la galleria Varano lungo la Strada statale 77. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco con le squadre di Visso, Camerino e Foligno. I pompieri hanno spento le fiamme sulla vettura incendiata e salvato coloro che erano all'interno di tutte le auto in transito, in quel momento bloccati dal fumo che si era diffuso nel tunnel. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza lo scenario dove si è sviluppato il rogo. Il personale del 118 ha assistito 16 persone anche per le esalazioni del denso fumo propagatosi sulla galleria.

Sul posto anche carabinieri, polizia stradale e Anas. Sono ancora in corso da parte dei tecnici Anas tutte le attività necessarie alla riapertura della Ss 77 "della Val di Chienti" (direttrice Foligno-Civitanova Marche), attualmente chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Serravalle di Chienti (Macerata) e Colfiorito (Perugia) proprio a seguito dell'incendio che ha danneggiato gli impianti tecnologici e di sicurezza rendendo necessaria la chiusura di entrambe le canne del tunnel dalle 2 della notte appena trascorsa. I tecnici Anas hanno immediatamente avviato le verifiche tecniche del caso per valutare ed avviare nel più breve tempo possibile gli interventi di ripristino degli impianti necessari alla riapertura in sicurezza della galleria. Al momento il traffico in direzione Foligno è deviato sul vecchio tracciato della Ss77 con uscita obbligatoria allo svincolo di Serravalle e rientro allo svincolo di Colfiorito. Per il traffico in direzione Civitanova Marche è in fase di allestimento l'uscita obbligatoria a Colfiorito con rientro a Serravalle.



