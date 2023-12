Ministro Abodi a Fabriano il 27 dicembre

Il ministro dello Sport Andrea Abodi mercoledì 27 dicembre in mattinata sarà a Fabriano (Ancona) dove visiterà il PalaCesari incontrando le campionesse di ginnastica Sofia Raffaeli e Milena Baldassari alla presenza del presidente della Federazione Ginnastica Italiana Gherardo Tecchi e del sindaco Daniela Ghergo. Lo annuncia il Comune di Fabriano.

Il PalaCesari, dove si allenano le due campionesse e le atlete della società Ginnastica Fabriano, era stato al centro di alcune polemiche dopo una battuta di Raffaeli, in una intervista ad un periodico, sul freddo nella struttura, gestita da una azienda esterna.

Il ministro si recherà poi al PalaGuerrieri per inaugurare i lavori di ristrutturazione. Una visita, quella di Abodi e di Tecchi, "molto significativa per Fabriano affinché si possa concretizzare il progetto di rendere il PalaCesari il tempio della ginnastica ritmica italiana, una struttura all'altezza del valore delle nostre campionesse di livello mondiale Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri e per tutte le giovani promesse in forza alla Società Ginnastica Fabriano" si legge in una nota. L' inaugurazione dei lavori di ristrutturazione del PalaGuerrieri da parte del ministro, inoltre, rappresenta "una tappa simbolica di grande significato nel percorso che l' Amministrazione ha intrapreso per restituire alla città il tempio dello sport cittadino" conclude la nota.



