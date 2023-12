Maltrattamenti in famiglia, allontanato da casa

I carabinieri di Pedaso (Fermo) hanno dato esecuzione ad una misura cautelare di divieto di avvicinamento alle persone offese ed allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un 47enne, romeno, operaio, residente in città, per maltrattamenti in famiglia. La misura cautelare è stata richiesta dalla Procura della Repubblica a seguito delle risultanze investigative dei militari: era stata la moglie a rivolgersi ai carabinieri a settembre per denunciare di essere vittima di percosse e violenze psicologiche, esercitate dall'uomo anche nel loro paese di origine e nei confronti della figlia minorenne. L'uomo non può avvicinarsi alle persone offese, dal luogo di abitazione e dalla scuola della figlia minore. Una vicenda, sottolineano i carabinieri, che dimostra l'importanza della denuncia in casi di violenza domestica. Le forze dell'ordine e le istituzioni, si legge in una nota, "devono continuare a promuovere una cultura che non tolleri alcuna forma di violenza e che sostenga e protegga le persone vulnerabili".ili



Riproduzione riservata © Copyright ANSA