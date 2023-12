Telelettura e rete più efficiente per l'acquedotto a Mondolfo

"Telelettura, nuovi serbatoi e una rete più efficiente": a Mondolfo (Pesaro Urbino) l'acquedotto "cambia marcia" con "importanti interventi strutturali in corso per un servizio idrico sempre più di qualità". Procede senza sosta il primo stralcio dei lavori di potenziamento dell'acquedotto a servizio di Mondolfo e delle frazioni di Centocroci e Ponte Rio. Lo fanno sapere sono Aset Spa e il Comune di Mondolfo, la cui intenzione condivisa è "migliorare il servizio offerto ai cittadini tenendo conto anche dei futuri sviluppi urbanistici previsti dal piano regolatore".

L'investimento complessivo è di quasi 3 milioni di euro. I lavori - appaltati tramite gara all'impresa LPG Spa, iniziati lo scorso 19 ottobre e la cui durata stimata è di circa 16-17 mesi - prevedono innanzitutto "l'incremento della capacità di accumulo dei serbatoi attraverso la realizzazione di un nuovo manufatto a servizio del territorio compreso tra il capoluogo mondolfese e l'ex Strada Statale 424. Il progetto include anche l'ampliamento - previa demolizione e ricostruzione - del serbatoio di Buona Cesta e la realizzazione di nuove reti di distribuzione e adduzione per migliorare l'andamento delle pressioni in rete e della stessa acqua".

"Più sicurezza, poi, per la manutenzione del serbatoio di Monte Coco e Sterpettine, - prosegue la nota - grazie alla ristrutturazione della camera di manovra che consentirà una migliore fruizione degli spazi tecnici. Sempre a Sterpettine verrà demolita e poi ricostruita la struttura che ospitava il vecchio impianto per il trattamento delle atrazine, ora visibilmente ammalorato".

Saranno anche installate circa 2.300 apparecchiature per la telelettura dei contatori dell'acqua di tutte le utenze di Mondolfo capoluogo. Una soluzione che consentirà, tra le altre cose, di individuare eventuali perdite o contatori bloccati".





