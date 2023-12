Padre Gabriele Pedicino Priore Provincia d'Italia Agostiniani

Padre Gabriele Pedicino già tesoriere e priore della Basilica di San Nicola da Tolentino è stato nominato Priore della Provincia d'Italia degli Agostiniani. Subentra a padre Giustino Casciano.

"Abbiamo appreso questa bella notizia con grande gioia e soddisfazione - commenta il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi - A nome mio personale, dell'amministrazione comunale e della città tutta mi congratulo con padre Gabriele e lo abbraccio fraternamente".

"Oggi è una giornata felice per tutta la nostra comunità che conosce bene il valore di padre Gabriele e che ne apprezza le doti di sacerdote e di uomo", aggiunge il sindaco. "La sua profonda umanità e la sua radicata spiritualità ha lasciato a Tolentino e in tutte le persone che hanno avuto la fortuna e il piacere di conoscerlo un segno indelebile - dice ancora Sclavi - Come resta forte, in tutti noi, la sua testimonianza di attenzione ai giovani con le tante attività che ha promosso e guidato in favore dei nostri ragazzi e ragazze".

"A padre Gabriele auguriamo di svolgere questo nuovo e gravoso compito con l'entusiasmo che lo contraddistingue, seguendo i dettami della fede e nel nome del nostro San Nicola", conclude il sindaco.



