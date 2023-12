Dottor Salvi nominato sottosegretario Presidenza Regione Marche

Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha provveduto oggi a nominare il sottosegretario alla Presidenza della Giunta nella persona del dottor Aldo Salvi, uno "stimato professionista, fino al 31 dicembre 2022 Direttore del Dipartimento di Emergenza Ospedali Riuniti di Ancona".

Il "Sottosegretario coadiuva il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato e opera in raccordo con il Presidente, conformemente ai suoi indirizzi, - spiega la Regione - in modo da assicurare l'univocità e l'unità di governo". Il neo-nominato Sottosegretario ha comunicato la rinuncia all'indennità omnicomprensiva.

Salvi "sarà incaricato di seguire le seguenti specifiche questioni, quali l'efficientamento della organizzazione assistenziale delle aziende ospedaliere e degli ospedali delle Aziende Sanitarie Territoriali (Ast), anche mediante proposte di innovazioni tecnologiche e informatiche; interventi finalizzati all'abbattimento delle liste di attesa; ottimizzazione, monitoraggio e sviluppo delle reti cliniche interaziendali; ottimizzazione dell'organizzazione locale e regionale della emergenza-urgenza extraospedaliera, con la sperimentazione di innovativiTra le questioni di competenza anche un "intervento sulla lungodegenza post-acuzie e le dimissioni protette per ottimizzazione dell'efficienza degli ospedali per acuti; rapporti tra Servizio Sanitario Regionale e Università; partecipazione alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, previa apposita delega; - analisi e monitoraggio dei dati statistici regionali".



