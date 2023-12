Investita da auto a Fano, portata in eliambulanza ad Ancona

Una donna, di circa 40 anni, è stata investita da un'auto a Fano (Pesaro Urbino). La persona ferita ha riportato lesioni tra cui fratture agli arti inferiori ed è stata trasferita in eliambulanza dal 118 all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Secondo una prima ricostruzione, la vettura condotta da un ultraottantenne stava uscendo da un passo privato e ha travolto la donna che transitava a piedi, facendola cadere a terra; l'impatto avrebbe coinvolto in particolare gli arti inferiori della donna. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari, anche i vigili del fuoco.

Si tratta del secondo investimento nella zona di Fano negli ultimi tre giorni: la sera del 20 dicembre scorso una 62enne di origine moldava era stata investita sulla Statale Adriatica nord, tra Baia del Re e Fosso Sejore, da un'auto condotta da una 46enne di Pesaro. Anche in questo caso era scattato il trasferimento in codice rosso della donna ferita all'ospedale regionale di Torrette di Ancona.



