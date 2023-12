Incidente in galleria A14 a Grottammare, ferita donna incinta

Una giovane donna incinta è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto in una galleria dell'autostrada A14 in direzione sud nel territorio di Grottammare (Ascoli Piceno). L'incidente ha coinvolto quattro auto e la donna sarebbe l'unica ad aver riportato conseguenze.

Soccorsa dai sanitari del 118, alla luce della gravidanza è stata allertata l'eliambulanza in vista di un trasferimento rapido della donna ferita all'ospedale Torrette di Ancona. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il traffico nel tratto interessato è bloccato da circa mezz'ora.





