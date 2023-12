Incendio in abitazione, gravemente ustionata una 87enne

Un'anziana di 87 anni, in precarie condizioni di salute, ha riportato gravi ustioni oltre ad esalare fumo in un incendio che si è sviluppato all'interno della propria abitazione, in via Ponza a Grottammare (Ascoli Piceno) e che poi si è propagato ai vestiti che indossava. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in gravi condizioni all'ospedale di San Benedetto del Tronto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ascoli per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'appartamento. Le cause dell'incendio sono in fase di ricostruzione.



