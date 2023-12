Approvati Legge Stabilità e Bilancio di previsione Marche

Poco dopo le 18.30 è arrivato, a maggioranza (18 voti favorevoli della maggioranza, 7 contrari da Pd e M5s), il via libera del Consiglio regionale alla Legge di stabilità e al Bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Marche. L'approvazione è seguita a una due-giorni di dibattito in aula, con interventi di tutte le forze politiche conclusi nel pomeriggio con gli interventi degli assessori Goffredo Brandoni, Filippo Saltamartini e del presidente Francesco Acquaroli.

La programmazione regionale stima in 5,9 miliardi di euro le entrate per il 2024, con analoghi impegni di spesa; in 5,09 miliardi per il 2025 e in 4,69 miliardi le entrate per il 2026.

Il bilancio regionale subirà tagli di risorse statali per 105 milioni nel triennio di cui 24 milioni nel prossimo anno in cui ammonteranno a 150 milioni le risorse destinate alla sanità.





