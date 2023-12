Presidio terremotati Ancona in Regione, incontro il 27 dicembre

E' passato oltre un anno dalle forti scosse (5.5 e 5.2) che il 9 novembre 2022 causarono danni e sfollati nelle province di Pesaro e Ancona ma non si è risolta la questione delle risorse per i lavori negli immobili inagibili e consentire e per il rientro degli sfollati. Dopo la doccia gelata della bocciatura di un emendamento in Finanziaria 2023 presentato dal commissario post sisma Guido Castelli, i terremotati del 'Comitato 7.07' di Ancona hanno attuato un presidio davanti a Palazzo Leopardi - hanno incontrato anche il consigliere regionale del Pd Antonio Mastrovincenzo -, per sollecitare la Regione a prendere posizione, trovare una soluzione con il governo e dare una risposta alle famiglie, stanche di rassicurazioni che non si concretizzano, ancora fuori di casa, ospitate da amici o parenti, tra mille disagi e spese.

Il presidente Francesco Acquaroli ha ricevuto il Comitato: il 27 dicembre si terrà un incontro tra presidente, Comitato e Castelli. Ad Ancona ci sono 13 edifici inagibili, 64 famiglie coinvolte, 131 persone sfollate; oltre 600 altre persone sono in fabbricati parzialmente interdetti o con gravi danni. "Sono richieste ultra legittime, - ha detto a margine Acquaroli in merito alle istanze dei terremotati -. Auspichiamo che nel più breve tempo possibile, si possa trovare l'ultima determinazione rispetto al superamento dello stato d'emergenza e individuare la strategia per ricostruire. Ho parlato per l'ennesima volta con il ministro Musumeci, il commissario Castelli e la sottosegretaria Albano: stiamo definendo strategie d'accordo con organismi dello Stato per individuare la soluzione migliore da attuare nel più breve tempo possibile". Sull'ipotesi di allargare la struttura commissariale a questa emergenza "ci sono vicende di natura tecnica da chiarire per verificare se è possibile attuare questa strategia o bisogna trovare un'altra soluzione in tempi stretti per dare una prospettiva a queste famiglie". Se l'incontro del 27 non avrà esito positivo, "nell'immediatezza delle feste dovremo trovare una soluzione.

Non c'è una preclusione o una mancanza di volontà, c'è necessità di trovare la forma condivisa da tutti per dare una risposta nel più breve tempo possibile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA