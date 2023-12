Nuovo cda Fondazione Carisap, nel 2024 programma oltre 4 milioni

"A gennaio prenderanno il via 17 nuovi progetti a seguito dell'assegnazione di un milione e 688.082 euro a enti del Terzo settore, che realizzeranno gli interventi in rete con enti pubblici e privati del territorio".

Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno Maurizio Frascarelli ha presentato oggi in una conferenza stampa il nuovo cda eletto lo scorso 31 ottobre a seguito delle dimissioni del cda presieduto da Mario Tassi. Del nuovo cda fanno parte Novella Calvelli, Vincenzo De Scrilli, Maria Antonietta Lupi, Carlo Marinucci, Donatella Rossi Brunori e Daniele Tagliabue (vicepresidente). A loro si è aggiunto Mario Petrocchi, designato all'interno della terna di candidati presentata dal Comune di San Benedetto del Tronto.

Tra i primi atti della nuova governance è stata l'approvazione dei progetti esecutivi presentati a valere sui bandi "Lotta alla povertà economica e sociale", "Contrasto al disagio giovanile", "Trasporto sociale", "Agenzia sociale per il lavoro". Il piano programmatico che la Fondazione intende realizzare nel 2024 ammonta a 3,9 milioni di euro destinati ad interventi in campo sanitario, sociale, culturale e di sviluppo locale. A questo importo si aggiungono ulteriori 240mila euro destinati a un fondo speciale per persone in difficoltà, unitamente all'acquisto di buoni spesa per un valore complessivo di 30mila euro, che, in occasione del Natale, saranno distribuiti dalle organizzazioni non profit a chi si trova in una situazione di indigenza e necessità economica.

Nel corso del 2024 è prevista la pubblicazione di ulteriori bandi per la presentazione di progetti finalizzati a generare nuove opportunità di lavoro per giovani e disoccupati, per favorire l'inclusione attraverso la pratica sportiva, per la scuola e per dotare gli enti del Terzo settore di attrezzature sanitarie avanzate. La Fondazione è inoltre impegnata nella costituzione di una agenzia immobiliare sociale, in grado di fare fronte al problema dell'emergenza abitativa.



