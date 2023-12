Natale: un Presepe vivente nel Porto Antico di Ancona

Per la prima volta il Porto Antico di Ancona ospiterà un Presepe vivente, il 26 dicembre con replica il 30 nell'area dell'Arco di Traiano, fronte mare, nel quadro delle celebrazioni francescane: partecipano 70 figuranti, con un allestimento realizzato su misura da artigiani locali. La mangiatoia è stata donata dalla comunità di Greccio, dove fu organizzato il primo presepio. Una lampada votiva, accesa ai piedi della tomba di San Francesco nella basilica di Assisi, prenderà il mare alla volta della Terra Santa al termine delle festività. Queste ed altre le caratteristiche, inedite, suggestive e fortemente evocative, della sacra rappresentazione, realizzata dal gruppo Presepe Vivente di Pietralacroce. Si tratta di una delle iniziative rese possibili dal Comitato delle Celebrazioni per San Francesco di Assisi (2023-2026) operativo grazie ad un protocollo d'intesa sottoscritto il 4 ottobre scorso e di cui fanno parte l'Arcidiocesi di Ancona-Osimo, le Opere Caritative Francescane, il Comune di Ancona, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Anci Marche, Camera di Commercio delle Marche, Università Politecnica delle Marche e l'Ente Morale "Provincia Picena S. Giacomo della Marca dei Frati Minori".

Negli anni 2023-2026 ricadono gli ottavi centenari di significativi momenti della vita di San Francesco, che nel 1219 si imbarcò al Porto dorico per raggiungere la Terra Santa quale pellegrino di pace, durante la Quinta Crociata. Nel 2023 si celebrano gli 800 anni del Presepio di Greccio voluto da San Francesco, nel 2024 gli 800 anni dalle stimmate, nel 2025 gli 800 anni dal Cantico di Frate Sole, nel 2026 gli 800 anni dalla morte di san Francesco di Assisi. L'allestimento consiste in una decina di "stanze" che ospiteranno antichi mestieri e occupazioni all'interno degli archi delle antiche mura portuali e di alcune casette in legno realizzate per l'occasione. La Natività verrà "interpretata" da 2 coppie di genitori con bambino piccolo che si alterneranno nelle due date, occuperà l'arco più grande ai piedi dell'Arco di Traiano. L'area del presepe sarà visitabile seguendo un percorso con partenza dall'Arco Clementino.



