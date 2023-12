Moto finisce fuori strada in un fosso, ragazzi feriti

Due giovanissimi, fratello e sorella di 17 e 14 anni, di San Severino Marche (Macerata), che viaggiavano su una moto condotta dal ragazzo, sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto stamattina verso le 7.45, sulla Sp 502 in frazione Cesolo di San Severino Marche, all'altezza dell'incrocio per la località Barbari. Per la ragazza è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza che l'ha trasferita all'ospedale regionale di Torrette di Ancona, in prognosi riservata. Trasportato a Torrette, in codice rosso, anche il 17enne affidato alle cure dei sanitari di una seconda ambulanza. A causa dell'incidente, la viabilità sulla Sp 502 ha subito rallentamenti. Indagini in corso della Polizia Locale.

Per cause in corso di accertamento da parte dei vigili urbani, giunti sul posto con due pattuglie, il 17enne settempedano, ha perso il controllo del mezzo scivolando sull'asfalto per poi finire in un fosso. La corsa si è arrestata su di un campo ai margini della carreggiata. La caduta è stata molto violenta per lui e per la sorella 14enne. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche un'auto, Renault Clio, condotta da un settempedano che procedeva nella stessa direzione di marcia della moto, da Cesolo verso il centro urbano. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, un'ambulanza dell'emergenza sanitaria partita dall'ospedale di San Severino Marche e personale dell'Anas.



