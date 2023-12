Jesi fondata dai romani nel giorno del solstizio inverno, come Aosta

La città di Jesi fondata dai romani nel giorno del solstizio d'inverno come Aosta. Gli studiosi di archeoastronomia Francesco Formiconi e Gianluca Curzi hanno individuato in questi giorni il giorno esatto di fondazione della città di Jesi (Ancona). Lo fa sapere l'assessore comunale al turismo Alessandro Tesei.

Secondo i due ricercatori ed esperti di storia locale, il dies natalis dell'antica città romana cade proprio in questo periodo, durante il solstizio d'inverno. Ponendosi al punto d'incrocio tra cardo e decumano, incrocio tra via Pergolesi e via Costa Lombarda, è possibile ammirare in direzione Santa Maria Nuova il sorgere del sole perfettamente allineato con il decumano (via Costa Lombarda). Questo fenomeno sarà visibile ancora per qualche giorno fino a Natale in un orario compreso tra le 7:35 e le 7:55.

Come noto - spiegano i due studiosi - uno dei modi di orientamento delle antiche città romane era quello di allineare il decumano con la direzione del sole nascente in un giorno mai casuale. In questo caso, come per altre città, tra cui Aosta e pochissime altre ad oggi conosciute, anche Jesi fu fondata durante il solstizio d'inverno.

La verifica è stata compiuta e confermata utilizzando programmi di simulazione astronomica, che con l'osservazione diretta in loco, a cui ha partecipato anche l'assessore Tesei.

"E' una scoperta straordinaria - commenta l'assessore - che apre nuovi scenari per il turismo jesino. Aosta, con il brand 'la città del solstizio d'inverno', è riuscita in pochissimi anni a creare un nuovo immaginario e ad attirare studiosi e turisti da ogni parte d'Italia. Scenario che ora si rende possibile anche per Jesi".



