Fioravanti presiede primo direttivo Anci Marche in presenza

Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno e presidente di Anci Marche, ha presieduto il primo consiglio direttivo dell'associazione dei comuni machigiani in presenza da quando ha assunto l'incarico. Al suo fianco il vicepresidente Lorenzo Fiordelmondo e tutti i membri del direttivo oltre al direttore Francesca Bedeschi.

Nella casa dei Comuni, sede di Anci Marche, si è tenuta la prima occasione di confronto operativo sui temi all'ordine del giorno. Il consiglio direttivo è stato poi aperto alla partecipazione di Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche che ha presentato al consiglio direttivo un "importante progetto di promozione del territorio e delle sue eccellenze a cura della stessa Camera di Commercio delle Marche in programma nel mese di febbraio in occasione del prossimo Festival di Sanremo che vedrà la collaborazione di tutte le istituzioni". Al termine si è tenuto il tradizionale brindisi di Natale al quale è stato invitato anche Saverio Ordine, nuovo Prefetto di Ancona che ha portato il suo saluto e la piena disponibilità alla collaborazione nel rispetto delle reciproche competenze.



