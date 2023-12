Sedili del bus danneggiati, denunciati quattro minorenni

Quattro studenti di età compresa tra i 14 ed i 17 anni, residenti ad Ancona e Falconara Marittima, sono stati deferiti alla Procura presso il Tribunale per i minorenni delle Marche dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ancona, perché ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di danneggiamento aggravato ai danni di un autobus di proprietà della Conerobus Spa. Uno dei quattro, non residente ad Ancona, è stato anche denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e il Questore Capocasa ha emesso la misura di prevenzione del Dacur (Divieto di accesso alle aree urbane), vietandogli di avvicinarsi alla zona di piazza Cavour e vie limitrofe per un anno.

L'attività investigativa era stata avviata a seguito della denuncia di Conerobus che aveva fornito agli inquirenti filmati registrati dal sistema di videosorveglianza installato all'interno del mezzo di trasporto; tramite queste immagini è stato possibile risalire agli autori degli atti vandalici avvenuti sabato scorso. Erano stati danneggiati cinque sedili: le fodere erano state tagliate o forate con un coltello multiuso. Un sedile era stato parzialmente distrutto: dopo il taglio della fodera era stata strappata la gommapiuma e poi dispersa sul pavimento o gettata



