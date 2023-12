"Natale di tutti" ad Ascoli, buoni acquisto a famiglie fragili

Sarà un Natale all'insegna della solidarietà quello che si appresta a celebrare Ascoli Piceno, con particolare attenzione ai cittadini più fragili.

"Natale di tutti" è l'iniziativa che è stata presentata in una conferenza stampa e che vede uniti il Comune di Ascoli, il Polo di accoglienza e solidarietà (Pas), la mensa gestita da Zarepta.

Il fine è sostenere le famiglie in carico ai servizi sociali del Comune di Ascoli: ne sono state individuate 420 a cui verranno consegnate schede acquisto prepagate utilizzabili nei punti vendita Oasi e Conad, panettone e spumante.

Per la sera dell'ultimo dell'anno Zarepta organizzerà "Capodanno di tutti", una cena presso la chiesa del Sacro Cuore alla quale potranno partecipare 150 persone che attenderanno insieme l'arrivo del 2024. Alla mensa sono impegnati a turno 80 volontari e 250 associati che riescono a servire ogni giorno dalle 65 alle 90 persone.



