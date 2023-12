Nascondeva cocaina nella dispensa del bar, barista arrestato

Operazione dei carabinieri delle Compagnie di Fermo e Montegiorgio con specifici controlli in alcuni esercizi pubblici e bar nel territorio provinciale.

Durante uno di questi accertamenti, i militari hanno trovato cocaina, in una busta di plastica occultata nei locali adibiti a stoccaggio vivande in un bar nel Fermano gestito da un 22enne albanese. Nella circostanza sono state sequestrate 30 dosi in confezioni termosaldate (per un totale di 20 grammi) e la somma in contanti di 1.600 euro, ritenuta provento di attività di spaccio.

Lo stupefacente, scoperto grazie all'ausilio del Nucleo Carabinieri Cinofili di Pesaro, è stato sequestrato e verrà ulteriormente analizzato nell'ambito delle indagini in corso. Il 22enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall'autorità giudiziaria competente. Inoltre, il giovane è stato sanzionato dai militari del Nucleo antisofisticazione e sanità di Ancona per violazione delle norme di controllo in materia di sicurezza alimentare per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti. I carabinieri hanno proposto anche la chiusura dell'esercizio all'autorità sanitaria competente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA