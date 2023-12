Incendio dal camino a Comunanza, evacuato stabile due piani

Un incendio è divampato in serata al piano inferiore di una palazzina a due piani in via Trieste a Comunanza (Ascoli Piceno): le fiamme, che con ogni probabilità si sono sviluppate dal caminetto, hanno causato molto fumo che si è rapidamente diffuso nello stabile comprendente quattro appartamenti e ora del tutto inagibile. Sono in corso altri controlli sulla struttura. Nessuno è rimasto ferito ma sono stati evacuati tre dei quattro appartamenti in cui si trovavano complessivamente cinque persone le quali al momento non potranno rientrare.

Sul posto, verso le 21.40, si sono portati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme ma stanno ancora monitorando la situazione perché il calore ha causato danni anche alle pignatte del soffitto.



