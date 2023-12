Dopo la condanna, Baby Gang live anche ad Ancona e Torino

Dopo aver annunciato la data del 6 maggio al Mediolanum Forum di Assago, il 22enne rapper Baby Gang - noto anche alle cronache per una condanna in primo grado a oltre 5 anni per una sparatoria - aggiunge altri due live: il 27 aprile al Palaprometeo di Ancona e il 30 aprile al Palaolimpico di Torino. Le prevendite per Ancona e Torino saranno disponibili da oggi alle 16 su TicketOne e Ticketmaster mentre per Milano gli organizzatori comunicano che sono già stati venduti migliaia di biglietti.

Il tour 'La fine del mondo' è prodotto da Trident Music. Baby Gang ha all'attivo due ep, "EP1" (2021) e "EP2" (2022), e due album "Delinquente" (2021) e "Innocente" (2023), uscito con la nuova etichetta da lui fondata No Parla Tanto Records / Warner Music Italy. Lo scorso 15 novembre il trapper è stato condannato a 5 anni e 2 mesi per una sparatoria avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, vicino a corso Como, a Milano.



