Cori contro il governo e insulti alla premier, denunciati

Cori contro le politiche adottate dal governo guidato da Giorgia Meloni, insulti nei confronti della presidente del Consiglio e dei partecipanti al congresso provinciale di Fratelli d'Italia a Fermo. La Questura di Fermo ha denunciato in stato di libertà quattro persone per il reato di Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 342 del Codice penale) per i fatti accaduti domenica 3 dicembre, intorno alle 20, davanti all'Hotel Astoria dove si svolgeva l'incontro politico.

Quando il congresso provinciale fermano di Fratelli d'Italia era quasi al termine, i presenti hanno dovuto fare i conti con una protesta inscenata da un piccolo gruppo di persone che hanno iniziato a intonare cori contro le politiche del Governo.

Quattro uomini, in particolare, dirigendosi dall'attigua piazza del Popolo verso l'hotel, avrebbero insultato la premier e i partecipanti al congresso, senza comunque accennare a introdursi all'interno della struttura e limitando la loro protesta a una scenata davanti al varco d'ingresso, con una chiara presa di posizione politica contro l'Esecutivo Meloni. Le successive indagini svolte dagli uffici della Questura di Fermo, hanno portato a identificare i quattro presunti autori di questi comportamenti che sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria, in stato di libertà, per il reato in concorso ex art. 342 del codice penale di Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.



