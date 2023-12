Sicurezza sul lavoro, 3 attività sospese dopo controlli Cc

Tre attività imprenditoriali sospese, 25 reati e violazioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, sei persone denunciate, 360mila euro di sanzioni irrogate. E' il bilancio dei controlli condotti dai carabinieri del Nil (Nucleo Ispettorato Territoriale del Lavoro) di Ancona per prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso, del controllo della regolare occupazione dei lavoratori ed alla verifica del rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

All'attività, che ha interessato 4 attività industriali e 2 operanti nel settore dell'edilizia, già individuate, hanno partecipato anche l'Arma territoriale, il Nucleo Operativo del Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Venezia e personale dell'Ispettorato territoriale di Ancona. Tra le inadempienze la mancata redazione e/o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, omessa formazione del Responsabile Sicurezza, omessa formazione/informazione sulla sicurezza dei lavoratori, mancata gestione delle emergenze e primo soccorso, utilizzo di macchinari privi della prescritta marcatura CE, impianto elettrico non conforme alla normativa, pericolo di caduta dall'alto e ancoraggi del ponteggio non conformi al piano/schema di montaggio.

Le principali irregolarità sono state riscontrate ad Ancona (dove è stato sospeso l'utilizzo di 8 macchinari non aggiornati in un'industria agroalimentare), Agugliano (sospesa l'attività di un laboratorio tessile), , Jesi (sospesa l'attività di un cantiere edile), Chiaravalle, dove sono state rilevate presso un'industria manifatturiera gravi violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori relative, tra l'altro, alla movimentazione dei carichi e al campionamento in presenza di fibre di amianto nell'aria.



