Sequestrati oltre 267mila prodotti non conformi e non sicuri

La Guardia di finanza di Fermo ha sequestrato 267.432 prodotti di vario genere non conformi agli standard di sicurezza e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Si tratta del risultato dei controlli intensificati dalle Fiamme gialle in prossimità delle festività natalizie, che hanno interessato soggetti economici operanti nella vendita all'ingrosso e al dettaglio.

Le operazioni si sono concretizzate nella verifica della corretta etichettatura, della regolare apposizione del marchio CE - che certifica la sicurezza dei beni - nonché sulla legittimità della messa in commercio di prodotti alimentari, farmaceutici e parafarmaceutici. Sono stati individuati alcuni esercizi commerciali gestiti da cinesi che, in violazione delle norme vigenti, hanno tentato di immettere in commercio prodotti privi delle indicazioni in lingua italiana, oppure non autorizzati alla messa in commercio nell'Unione Europea. I controlli, a cui hanno partecipato funzionari dell'Ast, hanno interessato imprese commerciali locali, organizzate come supermercati, parafarmacie e depositi.

I finanzieri hanno scoperto generi alimentari privi di etichettature e tracciabilità; prodotti elettrici ed elettronici sprovvisti delle indicazioni stabilite dal Codice del Consumo; cosmetici, farmaci e parafarmaci del tutto privi di certificazione ed etichettatura attestante i componenti chimici presenti e la non pericolosità per gli utilizzatori. Sequestrati circa 5.500 prodotti alimentari vari, 16.400 articoli vari sprovvisti delle rispettive indicazioni in lingua italiana, 6.000 prodotti cosmetici; 239.000 integratori alimentari e 532 prodotti farmaceutici. Oltre alle contestazioni di rito, i titolari sono stati segnalati alla Camera di Commercio, Dipartimento I.C.Q.R.F. (Ispettorato Centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari), Ast di Fermo e Comune di Porto Sant'Elpidio.



