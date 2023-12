Natale: festa e socializzazione in sedi della Lega Filo d'Oro

In occasione del 59/o anniversario dalla sua fondazione e in vista del Natale, la Lega del Filo d'Oro, che assiste persone sordocieche e minorati plurisensoriali, promuove momenti di festa e socializzazione in tutte le sue sedi, presenti in 11 regioni. Un Natale speciale, che vedrà il Centro Nazionale di Osimo (Ancona), per la prima volta abitato da tutti i 37 ospiti adulti trasferitisi nelle scorse settimane.

La Lega del Filo d'oro si appresta festeggiare nel 2024 i 60 anni dalla sua fondazione, avvenuta il 20 dicembre 1964. Tante le iniziative organizzate in questi giorni: gite fuori porta, pranzi e merende insieme per scambiarsi gli auguri e speciali laboratori a tema natalizio, attività pensate per far vivere lo spirito del Natale anche a chi non vede e non sente e coinvolgere utenti e famiglie in preziosi momenti di relazione, svago e socialità.

"Il 20 dicembre di ogni anno è un'occasione importante per ricordare quel sogno iniziato ormai 59 anni fa, quando si diede vita ad un'organizzazione che potesse rappresentare il 'filo aureo della buona amicizia' per aprire al mondo la condizione delle persone sordocieche e fare in modo che la società si accorgesse di loro" dice Rossano Bartoli, presidente della Fondazione Lega del Filo d'Oro Ets.

La Fondazione segue ogni anno oltre 1.000 utenti con l'obiettivo di garantire loro assistenza, educazione, riabilitazione, nonché il recupero e la valorizzazione delle potenzialità residue e il sostegno alla ricerca della loro maggiore autonomia possibile.



