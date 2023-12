Natale: arcivescovo Ancona, non bisogna abituarsi alle guerre

"Oggi abbiamo bisogno di pace, la cerchiamo, la invochiamo, preghiamo insistentemente, ma le guerre continuano a seminare morti, sofferenze e lutti, in Europa, nel Medio Oriente, nella Terra Santa, nel mondo. Vediamo continui orrori contro Dio e contro gli uomini, ne restiamo inorriditi. Non abituiamoci alle guerre, tragedie per l'umanità.

Non dobbiamo per nessuna ragione al mondo, assuefarci davanti a tutto ciò, quasi dando per scontata questa terza guerra mondiale a pezzi, come la chiama Papa Francesco, che è drammaticamente diventata, sotto i nostri occhi, una terza guerra mondiale totale". E' un passaggio messaggio dell'arcivescovo di Ancona Osimo Angelo Spina per Natale, che invita i fedeli a "tornare a Betlemme, dove gli angeli hanno annunciato: 'Pace agli uomini, che Dio ama'".

"Nei nostri cuori, davanti al presepe che allestiamo nelle nostre case - invita -, preghiamo per la pace, facciamolo con tutta la famiglia. Lavoriamo per la pace. Lasciamoci guidare da San Francesco d'Assisi - è l'esortazione di mons. Spina -, in questo anno in cui ricorrono gli ottocento anni da quando realizzò il primo presepe della storia a Greccio, lui che pregava così: 'O Signore, fa di me uno strumento della tua pace: dove è odio, fa ch'io porti amore, dove è offesa, ch'io porti il perdono'".

Mons. Spina ricorda che "i primi invitati ad andare al presepe furono i pastori, gli ultimi, gli emarginati di quel tempo. I pastori di ieri sono i poveri di oggi - spiega - e l'elenco è lungo: i profughi non accolti, quelli costretti a vivere in condizioni disumane, i giovani che non trovano lavoro, le donne che subiscono violenza, i bambini e gli anziani che restano marginali nella nostra società. Nascendo a Betlemme, Dio inizia l'unica vera rivoluzione che dà speranza e dignità ai diseredati, agli emarginati: la rivoluzione dell'amore, la rivoluzione della tenerezza", la "condivisione con gli ultimi quale strada verso un mondo più umano e fraterno, dove nessuno sia escluso ed emarginato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA