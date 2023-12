Turismo: spot social con Tamberi nella faggeta di Canfaito

La faggeta di Canfaito, incantevole bosco di faggi secolari che si trova nella Riserva Naturale Regionale del Monte San Vicino, è stata scelta dalla Regione Marche per le riprese dei nuovi spot social, destinati alla promozione del turismo marchigiano, che hanno come digital ambassador Gianmarco Tamberi, campione di salto in alto italiano ai Giochi di Tokyo 2020 e campione del mondo a Budapest 2023. I nuovi spot, oltre che a Canfaito, saranno girati al castello di Gradara, alla rotonda di Senigallia, nel borgo di Torre di Palme e in piazza del Popolo ad Ascoli Piceno.



