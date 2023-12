Picchia la moglie, la figlia di 7 anni chiama i carabinieri

Il padre picchia la madre e la figlia, di appena 7 ann chiama il 112, chiedendo aiuto ai carabinieri. E' successo a Falconara Marittima (Ancona). Quando i militari del nucleo radiomobile sono arrivati a casa hanno bloccato l'uomo, un 39enne nigeriano, in stato di agitazione: la moglie, 34 anni, era in stato di choc, con lividi sul volto.

Secondo i media locali, ai carabinieri la bambina, che frequenta la seconda elementare, avrebbe raccontato di aver sentito alla tv del numero da chiamare in occasione di uno dei tanti servizi sul delitto di Giulia Cecchettin. Il padre è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e l'arresto è stato convalidato oggi.

La madre è stata invece trasportata in ospedale per accertamenti.



