Avviso pubblico per direttore artistico Form, ma non è concorso

La Form cerca un direttpre artistico. La Fondazione Orchestra Regionale delle Marche con un avviso pubblico ha indetto una manifestazione di interesse all'incarico di direttore artistico, allo scopo di individuare soggetti qualificati a cui affidare l'incarico per il biennio 2024-2025. Il procedimento, viene spiegato, non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali.

Il documento, deliberato nei giorni scorsi dal CdA Form è disponibile sul sito https://www.filarmonicamarchigiana.com.

Le domande dovranno essere redatte secondo il modello disponibile sul sito e sottoscritte in forma autografa, e dovranno pervenire esclusivamente a mezzo Pec all'indirizzo filarmonicamarchigiana@legalmail.it, entro le ore 12.00 del 27/12/2023.



