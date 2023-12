Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 si è verificata alle ore 21.16 con epicentro a Ussita, in provincia di Macerata, nel parco dei Sibillini.

Secondo qanto rileva l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa ha avuto una profondità di 11 chilometri.

Il terremoto nei monti Sibillini è stato chiaramente avvertito anche in diverse zone della vicina Umbria, fino a Foligno e Spoleto. Al momento non si segnalano danni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA