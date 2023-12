Giornata del Medico ad Ancona, 'si investa sul personale'

"Promuovere la sanità pubblica investendo su di essa, sia in termini di risorse economiche sia in formazione, questo è il messaggio urgente che vogliamo lanciare alle istituzioni in occasione della Giornata del Medico", è l'indicazione del presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Ancona, Fulvio Borromei, durante il tradizionale appuntamento di fine anno che vede la premiazione dei medici a 40 (novità di questo 2023), 50 e 60 anni dalla laurea, il riconoscimento a quelli meritevoli e, soprattutto, il Giuramento di Ippocrate da parte dei giovani laureati di quest'anno. Una celebrazione del mondo medico, che si è svolta al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona. "La valenza di questa Giornata è anche politica - spiega il presidente Borromei - si vuole sottolineare la necessità di un nuovo modo di lavorare, di un cambiamento di metodo, viste le difficoltà oggettive, legate sia alla carenza generale di medici sia a quella in branche specialistiche vitali per il sistema. Quindi la riflessione da fare in questo momento è quella di studiare un nuovo paradigma per lavorare nell'emergenza causata da questa mancanza e di uscire da essa". Borromei ha proposto di creare un tavolo permanente sia a livello nazionale che regionale per contribuire a creare un sistema sanitario più solido, capace di dare garanzie prima di tutto ai cittadini in difficoltà.

"Occorre dare stabilità e continuità nel lavoro da compiere ma creare un tavolo per affrontare ogni questione legata alla salute, anche la più piccola". "Le istituzioni devono pertanto investire sul medico sia economicamente e professionalmente, sia come fattore culturale e formativo" conclude.



